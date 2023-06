Coup d’état gegen den »Protobolschewismus«

Die Geschichte des eigenständigen Bulgarien begann 1878. Im 10. Russisch-Osmanischen Krieg befreiten Truppen des St. Petersburger Zarenreiches das Gebiet und errichteten kurzzeitig ein Großbulgarien. Als Hauptstadt bestimmten die Russen Sofia, da die Stadt an zentralen Verkehrsachsen lag. Ein prorussischer großbulgarischer Staat vom Schwarzen Meer bis zum Ohridsee lag jedoch nicht im Interesse der westeuropäischen Großmächte und so verhandelte der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck beim Berliner Kongress eine neue Regelung: Ein eigenständiges, aber tributpflichtiges Fürstentum Bulgarien entstand als geographischer Riegel von Kjustendil im Westen bis nach Warna. Südlich davon gab es fortan das autonome osmanische Gebiet Ostrumelien. Der Süden und die Ägäisküste wiederum fielen als Teil der bulgarischerseits so genannten »Ungerechtigkeit von Berlin« zurück an Konstantinopel. Zum ersten bulgarischen Fürsten stieg Alexander Josef von Battenberg auf, ei...