Nächste Streikwelle in Wales

Die Welle der Arbeitskämpfe in Großbritannien rollt und rollt. In den vergangenen Wochen wurden die meisten in England ausgetragen, nun beginnen auch wieder Streiks in Wales. Den Anfang machten am Dienstag und Mittwoch die Krankenpfleger der Gewerkschaft Royal College of Nurses (RCN). In den kommenden Wochen werden weitere Berufsgruppen folgen.

In England weigert sich die konservative Regierung beharrlich, auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen. Deren Arbeitskämpfe werden aber auch von Labour unter dem rechten Vorsitzenden Keir Starmer nicht unterstützt. In Wales kämpfen die Arbeiter gegen die dortige Labour-Regierung. In Schottland wiederum gingen die regierenden Nationalisten der SNP auf die meisten Forderungen der Gewerkschaften ein, wonach die Arbeitskämpfe weitgehend unterbrochen oder ganz beigelegt wurden.

RCN ist mit über 300.000 Mitgliedern die größte Krankenpflegergewerkschaft im Vereinigten Königreich. In Wales zählt sie 17.000 Mitgli...