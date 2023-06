Treffen der Ölgiganten

Die Ära der westlichen Dominanz geht ihrem Ende entgegen. Davon ist Venezuelas Präsident Nicolás Maduro überzeugt. »Wir schmieden strategische Allianzen mit den neuen Mächten einer anderen Welt, die im Entstehen begriffen ist«, sagte er am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Caracas. Zu den wichtigen Partnern seines Landes in diesem Prozess gehöre unter anderem Saudi-Arabien, erklärte der Staats- und Regierungschef. Maduro war am Sonntag zu einem Besuch in der saudischen Stadt Dschidda eingetroffen, nachdem er am Vortag in Ankara an der Amtseinführung von Präsident Recep Tayyip Erdogan teilgenommen hatte.

Bei seinem Besuch in dem Golfstaat bekräftigte Maduro das Ziel beider Länder, ihre »politischen, diplomatischen und energiepolitischen Beziehungen« auszubauen. Bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman am Montag sei es vor allem um die Vertiefung der strategischen Partnerschaft gegangen, berichtete Telesur. ...