Schnitt ins eigene Fleisch

Polens rechte Regierung hat das Urteil des EU-Gerichtshofs über die polnische Justizreform mit betonter Gelassenheit aufgenommen. Man werde das Urteil analysieren, doch einstweilen bestehe kein Handlungsbedarf, sagte EU-Minister Szymon Szynkowski vel Sek nach dem Urteilsspruch vom Montag, der diese Reform für unvereinbar mit dem EU-Recht erklärte. Das strittige Gesetz liege schließlich beim Verfassungsgericht. Justizminister Zbigniew Ziobro regte sich dagegen auf: Die Luxemburger Richter seien korrupt, so Ziobro, der als Wortführer der prinzipiell EU-kritischen Fraktion des polnischen Regierungslagers gilt. Das Urteil sei auf politische Bestellung gefällt worden und für Polen nicht verbindlich.

Dabei ist genau die Frage seiner Verbindlichkeit der zentrale Punkt der seit Jahren anhaltenden Auseinandersetzung zwischen Brüssel und Warschau über die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Was die Luxemburger Richter am Montag in ihrem Urteil zum Abschluss eines von der...