Lindners Daumenschrauben

In der Bundesregierung wird seit Monaten über den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gestritten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) inszeniert eine Machtprobe. Fast alles wird teurer, der Druck durch Zinslasten steigt, überall ploppen Mehrbedarfe auf und Steuergeschenke der Ampelkoalition mindern die Einnahmen. Vom bewährten Aussetzen der Schuldenbremse in Krisenzeiten will Lindner gleichwohl nichts mehr hören. Und Extraprofite sollen nur über seine Leiche abzuschöpfen sein. Ein neoliberaler Zuchtmeister, der es drauf ankommen lässt.

Ursprünglich wollte Lindner Mitte März erste Eckpunkte der Etatplanung im Kabinett darlegen. Statt dessen kam es zum Kräftemessen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). In Briefform. Einige werden sich dunkel erinnern. Habeck bat Lindner, keine »öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu ...