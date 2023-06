Zeit für Waffen

Lang ist es her, dass evangelische Kirchentage so etwas wie ein Forum der Friedensbewegung waren. Spätestens seit der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) auf dem Kirchentag 1999 seine Propaganda zum Kosovo-Krieg fast unwidersprochen verbreiten durfte, war es damit vorbei. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs scheinen die Dämme endgültig gebrochen zu sein. Beim 38. Evangelischen Kirchentag, der am Mittwoch abend mit einem Gottesdienst in Nürnberg eröffnet wurde, darf unverhohlen für Aufrüstung und Waffenlieferungen an die Ukraine geworben werden. Das zeigte bereits die Eröffnung.

Nach dem Gottesdienst, zu dem sich laut Organisatoren rund 20.000 Menschen versammelt hatten, setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ton für das bis Sonntag dauernde Laientreffen. Seine Position gab er als Ergebnis einer Gewissensprüfung aus. Christen müssten die Frage nach der Vereinbarkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine mit dem christlichen Friedens...