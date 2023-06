Zum Inhalt dieser Ausgabe | Chefredakteure auf Schleudersitzen Wer überlebt die Umstellung auf »Digital first«? Nachtrag zum Personalwechsel beim Spiegel Alexander Reich Bei der Umstellung von Print- auf Onlinebusiness knirscht es in allen Verlagshäusern gewaltig. Jüngstes Beispiel ist der Abgang des ökonomisch erfolgreichsten Spiegel-Chefredakteurs seit langem. Unter Steffen Klusmann seien die Erlöse aus dem digitalen Vertrieb 2022 weiter kräftig gestiegen, teilte der Verlag vor zwei Wochen mit. Der Jahresüberschuss habe bei knapp 43 Millionen Euro gelegen. Am folgenden Tag erhielt Klusmann den Laufpass. Zum Nachfolger wurde Dirk Kurbjuweit ernannt, der als launischer Kolumnist oder Verfasser von Romanvorlagen für ARD-Kammerspiele bekannt ist (»Das Haus«, 2021). Eher ein Pappkamerad mit Glamourfaktor als Blattmacher. Die erste Redaktionssitzung überstand Kurbjuweit ganz gut, weil sie virtuell stattfand. Im Homeoffice vor seiner Bücherwand wirkte der neue Chef deutlich weniger (an)greifbar. An der von Klusmann organisierten Neuausrichtung der Arbeitsabläufe, weg vom Redaktionsschluss der Printausgabe, hin zu »Digital firs...

