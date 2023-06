Ohnmächtig ausgeliefert

»Die Polizei weiß nicht, wie viele Menschen sie tötet«. So titelte Die Zeit im Februar. Wie oft und in welchen Situationen wendet die Polizei Gewalt an? Anders als in vielen anderen Ländern gibt es in Deutschland keine einzige offizielle Statistik darüber – weder für rechtmäßige noch für rechtswidrige Gewaltanwendung. Selbst Todesfälle bei Polizeieinsätzen werden statistisch nicht erfasst. Obwohl illegale Polizeigewalt seit Jahrzehnten und nicht grundlos gesellschaftliches Großthema ist, sind viele der wichtigsten Fragen hierzu kaum wissenschaftlich untersucht. Ein schwerwiegendes Demokratiedefizit: In jenem Staatsbereich, der von jeher besonders von Irrationalismen und rechten Manipulationen geprägt ist, müssen Diskurse und Entscheidungen ohne überprüfbare Grundlagen stattfinden.

Das DFG-Forschungsprojekt »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen« (KviAPol) hatte zum Ziel, bestehende Forschungslücken zu schließen, wobei auch die Sicht der von Pol...