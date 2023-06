Ein erster Vorstoß

Wo ein Wille, da ein Weg. Der Bürgermeister der italienischen Stadt Florenz, Dario Nardella, kündigte vergangenen Donnerstag bei einer Pressekonferenz an, die sogenannte Kurzvermietung von Wohnungen in der florentinischen Innenstadt künftig verbieten zu wollen. Eine entsprechende Verordnung trat noch am selben Tag in Kraft und machte es ab Monatsanfang für Immobilienbesitzer illegal, ihre Zweitwohnungen auf Onlineplattformen wie Airbnb zu vermieten.

Das multinationale Unternehmen, dessen Geschäftsmodell in europäischen Städten zunehmend stärker reguliert wird, schrieb in einem Statement am Freitag: »Wir sind besorgt, dass die Vorschläge bezüglich der Ein-Nacht-Aufenthalte gegen EU- und nationales Recht verstoßen, und wir freuen uns darauf, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um alternative Wege zu diskutieren.«

Juristen widersprechen dem und gehen von der Rechtmäßigkeit einer solchen Verordnung auf kommunaler Ebene aus. »Uns ist bewusst, dass es sich um...