Ernte und Überleben gefährdet

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat vor zunehmendem Hunger in Guatemala und anderen mittelamerikanischen Ländern gewarnt, berichteten guatemaltekische Medien vergangene Woche. Ursache sei das Klimaphänomen »El Niño«, das nach starken Regenfällen im Mai für eine Periode »der Trockenheit und Temperaturen über dem Durchschnitt« im Juni verantwortlich sei, schrieb Prensa Libre. Das werde sich auf die Maisernte im August und, da die »Dürre anhalten werde«, auch auf die Ernte von schwarzen Bohnen im Oktober auswirken.

Mais und Bohnen sind Grundnahrungsmittel in Guatemala, bis zu 90 Prozent der Lebensmittel stellt man dort aus Mais her. Der erwartete Rückgang der Ernte wird neben der »Reduzierung der Vorräte von Mais und Bohnen« zu »weiteren Preissteigerungen« führen und »erhöhe die Abhängigkeit der 1,9 Millionen Kleinbauern vom Markt, die bereits durch Covid-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine stark in Mitleiden...