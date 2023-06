Wie eine Hinrichtung

Donnerstag nachmittag im besetzten Palästina. Das Wochenende beginnt und auch in dem kleinen Dorf Nabi Salih wenige Kilometer nordwestlich von Ramallah freuten sich die Menschen auf die freie Zeit. Die Familie Tamimi wohnt am Ortseingang und war auf dem Weg zu Verwandten, als die israelische Armee (offzielle Abkürzung IDF) das Feuer auf sie eröffnete. Der Vater Haitham Tamimi hatte gerade die Scheinwerfer eingeschaltet und das Auto gestartet, als er von zwei Kugeln in die Brust und in den Schulterbereich getroffen wurde. Sein zweijähriger Sohn Mohammed, der auf seinem Schoß saß, wurde in den Kopf getroffen. Trotz seiner schweren Verletzung schaffte es Haitham Tamimi, mit dem Auto aus dem direkten Beschuss zu fliehen. Weil die Armee das Dorf abgeriegelt hatte, mussten die beiden Verletzten zum Dorfeingang transportiert werden, um medizinische Hilfe zu erhalten. Haitham Tamimi wurde im Krankenhaus in Ramallah operiert. Sein zwei Jahre alter Sohn wurde per M...