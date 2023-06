Was lange währt

Die Ursprünge der Luftkriegsübung Air Defender 23 liegen im Jahr 2018, als sich die Bundesrepublik bereit erklärte, das Rahmennationenkonzept der NATO für die Luftwaffen des Bündnisses fruchtbar zu machen und eine Multinational Air Group (MAG) zu bilden. Der Grundgedanke des Rahmennationenkonzepts: Ein größerer NATO-Staat stellt den Rahmen für einen bedeutenderen Kampfverband, an dem sich auch Einheiten kleinerer NATO-Mitglieder beteiligen. Das bot nun auch die deutsche Luftwaffe an. Das militärische Motiv lag auf der Hand: schlagkräftige Strukturen schaffen. Das politische Motiv bestand darin, Einheiten anderer europäischer NATO-Staaten in eine deutsche Struktur zu integrieren und damit eine Art Kern für eine deutsch kontrollierte »Armee der Europäer« zu bilden– zunächst im NATO-Rahmen, um Washington nicht zu irritieren, nutzbar aber grundsätzlich auch auf eigene Faust.

Von Anfang an war klar, dass die neu aufzubauende MAG tr...