Zurück in die Zukunft

Einen wunderschönen guten Morgen! Noch bis zum Sonntag läuft in Argentinien die U-20-WM im Balltreten für Jungs. Es ist eine Veranstaltung, die einen in die nähere Zukunft dieses recht populären Sports schauen lässt, und deshalb ist es das wichtigste Männerfußballturnier überhaupt, noch vor Olympia, U-17-WM und der Herren-WM.

Es handelt sich um die 23. Ausgabe des Wettbewerbs. Von den vergangenen 22 gingen satte elf Turniere allein an Argentinien (sechs) und Brasilien (fünf). Zehn gingen an die Europäer, Portugal gewann zwei (1989, 1991) davon. Ein Titel ging sogar mal an die BRD (1981), wenn auch eher aus Versehen. Westdeutschland behandelte früher die Juniorenweltmeisterschaften und Olympia, was den Fußball anbelangt, eher stiefmütterlich. Es wurde wegbefördert. Sie kennen das aus der Politik: Posten in Brüssel oder als Botschafter gelten als Abschiebeposten respektive -pfosten. Oder können Sie sich an Rainer Wilk (Arminia Bielefeld), Ingo Aulbach (Vikt...