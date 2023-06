Kaum erforschte Verbrechen

Weltweit werden rechte Kulturkämpfer nicht müde, sich an »Gendersternchen« oder »Wokeismus« als Zeichen des angeblichen Untergangs der Zivilisation abzuarbeiten. Weltweit werden queere Menschen diffamiert, angegriffen, staatlich verfolgt und ermordet. Aber auch Linke, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) einsetzen, werden Ziel von Anfeindungen – mitunter durch andere Linke. So wird unterstellt, wichtige Fragen der Arbeiterklasse aus dem Blick zu verlieren. Doch Antifaschistinnen und Antifaschisten sollten wissen, was die LSBTI-Community bereits in der Vergangenheit erlitten hat. Wurden doch die Verbrechen der Nazidiktatur an queeren Menschen bislang eher unzureichend erforscht.

»Wenn ich auf die Forschungen der letzten Dekaden zurückblicke, handelt es sich fast durchweg um notorisch unterfinanzierte Projekte«, berichtete Rainer Herrn, Forscher am Institut für Geschichte der Medizin un...