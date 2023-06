Ein Wahnbild entsteht

Am Morgen des 9. Mai 1873 war Schluss. Wiens berühmtester Börsenmakler, der Gründer der Österreichischen Allgemeinen Maklerbank, Adolf Petschek, erklärte seine Zahlungsunfähigkeit. Mit seinem Bankhaus gingen gleich mehr als hundert weitere Häuser in die Knie, die sich mit faulen Pfandbriefen am großen Eisenbahn- und Immobilienboom beteiligt hatten. Wenige Monate später griff die Krise auch auf das Deutsche Reich über, wo der Kapitalismus seit der Einführung der Gewerbefreiheit 1869 rasant vorangeschritten war. Wie Pilze auf einer taunassen Wiese im Herbst waren die Aktiengesellschaften zur Finanzierung der nach den sogenannten Einheitskriegen enorm gesteigerten Industrieproduktion aus dem Boden geschossen. In Berlin, der neuen Reichshauptstadt, war es vor allem die Immobilienspekulation, die die Blase nährte. Profite von sagenhaften 600 Prozent hatten Anleger hier einstreichen können. Mit dem Zusammenbruch der Banken ging auch der Bausektor pleite, und di...