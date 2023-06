Wer Hitler ist, bestimmen wir!

Zum Tode von Peter Simonischek hat ein Nachrufer an dessen Auftritte 1998 im Zweimannstück »Speer« erinnert, das irgendeine Bundesbehörde bei der reaktionären Skandalnudel Esther Vilar in Auftrag gegeben hatte. Uraufgeführt wurde das Kammerspiel auf der Baustelle der Akademie der Künste in Berlin, eine Vorstellung wurde an einem Sonnabend abend live auf 3sat in mein Wohnzimmer übertragen.

Der Österreicher Simonischek durfte in der Titelrolle seinem Landsmann Klaus Maria Brandauer die Stichworte geben. Dieser spielte überzeugend sich selbst, wobei er einen DDR-Mimen darstellten sollte, der Anfang der 80er Jahre im Auftrag der Staatssicherheit den Sklavenschinder Speer davon überzeugen soll, die marode Planwirtschaft zu retten. Nach einem eckig zusammengeschraubten Streitgespräch über Schuld und Verstrickung, das ziemlich plump die DDR als Wiederg...