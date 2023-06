Voß, Korb, Kasprik

Es hätte auch anders kommen können, aber zum Glück für uns alle wurde Ulrich Voß Schauspieler. Der Rostocker, der am 8. Juni vor 85 Jahren geboren wurde, hatte zunächst in seiner Heimatstadt Romanistik und Klassische Philologie studiert, ehe er doch noch ein Schauspielstudium aufnehmen konnte. Am Volkstheater Rostock brillierte er ab 1963 in bemerkenswerten Inszenierungen, beispielsweise als Falstaff oder als Priester neben Else Wolz in der DDR-Erstaufführung von Rolf Hochhuths »Die Hebamme«, 1974 auch überregional im DFF zu erleben. Die Erfahrung kam Voß zugute, als er 1978 als freier Schauspieler nach Berlin ging, wo er im selben Jahr schon mit Gisela May und Curt Bois in einer Dostojewski-Adaption im Studio stand. Er sprach in vielen Hörspielen und im Synchronstudio, inszenierte am Theater und spielte selbst bis 2006 unter Regisseuren wie Friedo Solter, Frank Castorf und Luk Perceval, schrieb Dramatik und Prosa und war – bis er mit 80 Jahren in den ver...