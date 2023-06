Feuerwehr im Arbeitskampf

Die irischen Feuerwehrleute haben am Dienstag den Arbeitskampf aufgenommen. Zunächst werden 2.000 Teilzeitbeschäftigte nur noch auf Notfälle reagieren und für Routinetätigkeiten nicht zur Verfügung stehen. In den kommenden Tagen soll der Ausstand schrittweise verschärft werden. Am 20. Juni könnte es zum landesweiten Streik kommen, für den die Mitglieder der größten Gewerkschaft der Republik, der SIPTU, bereits im Januar gestimmt hatten.

»Die mangelnde Vorbereitung der lokalen Behörden auf diesen Streit ist schockierend und verantwortungslos«, schrieb SIPTU-Sprecherin Karan O’Loughlin kurz vor Beginn des Ausstands. Obwohl der lange vorher angekündigt wurde, haben viele Kommunen keinerlei Notfallpläne entwickelt. »Die örtlichen Behörden sind dafür verantw...