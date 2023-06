Wende zur Hoffnung

Der Sieg von Mexikos Regierungspartei Morena im größten Bundesstaat des Landes hat eine Bedeutung, die weit über die Region hinausreicht. Delfina Gómez Álvarez wird als Gouverneurin nicht nur die erste Frau an der Spitze des als »Edomex« bezeichneten Estado de México sein, sondern hat es auch geschafft, die dortige 100jährige Vorherrschaft der rechtssozialdemokratischen Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) zu brechen. Zwar konnte die PRI den Gouverneursposten bei der ebenfalls am Sonntag erfolgten Wahl in dem an der Grenze zu Texas gelegenen kleinen Bundesstaat Coahuila verteidigen, doch ist die neoliberale Partei, die einst die Hegemonie in Mexiko innehatte, nach Einschätzung der Wirtschaftszeitung El Financiero dabei, von der politischen Landkarte zu verschwinden.

Das Ergebnis vom Sonntag gilt als richtungsweisend für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Mit knapp 12,7 Millionen Wahlberechtigten stellt México circa 13 Prozent der ges...