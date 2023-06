Zeit für ’nen Spicker

»Kleinere Klassen, mehr Sozialarbeiter und Schulpsychologen an Schulen«, fasste Tom Erdmann die Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag im Gespräch mit junge Welt zusammen. »Wir haben momentan die Situation, dass in einigen siebenten Klassen bis zu 32 Schülerinnen und Schüler sitzen«, ergänzte GEW-Kollegin Martina Regulin gleichentags gegenüber dieser Zeitung. Es sind auch die von den beiden Gewerkschaftssekretären angesprochenen Berufsgruppen, die die GEW seit Dienstag bis Donnerstag in Berlin zu Warnstreiks aufgerufen hat.

Des einen Freud, des anderen Leid: Der Warnstreik der GEW falle terminlich in den Prüfungszeitraum zum Abitur, monierte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie kurz nach dem Streikaufruf der GEW in der vorvergangenen Woche. In einer Mitteilung hatte die Gewerkschaft am selben Tag erwidert, man habe versucht, »möglichst wenig zentrale Prüfungstermine zu beeinträchtigen«. Bis auf zwei »Nach...