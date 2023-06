Die Simpsons

Jazz and the Pussycats

Der Serialität geopfert: Nach einer wilden Nacht in Las Vegas trugen Homer und sein bibelirrer Nachbar Ned zwei schnell geschlossene Ehen als Andenken mit sich. Im Falle der Simpsons ist die Kleinfamilie nun aber wieder hergestellt. Allerdings benimmt sich Bart bei der Beerdigung von Homers Zweitfrau Amber so daneben, dass er in Therapie muss. Das Heilmittel: Dampf ablassen am Schlagzeug. Bart zeigt Talent an den Drums und avanciert zum geschätzten Jazz-Nachwuchs – eigentlich Lisas Ding. Und wie in jeder Folge ist die Serialität bedroht. USA 2006.

Pro sieben, 18.40 Uhr

Re: Flucht vor der Einberufung

Russische Kriegsverweigerer

Ob Russland oder Ukraine: Tausende Wehrpflichtige versuchen, sich durch Flucht der Einberufung und dem Töten und Sterben an der Front z...