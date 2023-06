Eiderdaunen

Der englische »Finanzanalyst« Edward Posnett hatte eine Idee, die ihn bewog, ein »Naturanalyst« zu werden, also quasi die Seite zu wechseln. Er saß im Londoner Finanzzentrum Canary Wharf in den ehemaligen Docklands, dem Umschlagplatz für die Rohstoffe aus den Kolonien, und beschäftigte sich mit Zahlen voller versteckter Bedeutungen – über »Millionen-Dollar-Ölgeschäfte in Afrika, Skandale um kriminelle Wertpapiergeschäfte, Bestechungsvorwürfe im nordamerikanischen Baugewerbe …« In der Mittagspause dachte er über die Waren nach, die in den Docklands einst angelandet wurden: »Elfenbein, Zuckerrohr, Baumwolle, Tierfelle« – und über den »Prozess der Kommerzialisierung der Natur«. Diese Ausbeutung, die quasi naturgemäß mit der Ausrottung vieler Arten einherging und -geht, ließ in ihm die Frage aufkommen: Gibt es auch eine Kommerzialisierung der Natur ohne Ausbeutung?

Weil er genug Geld verdient hatte, machte er sich auf die Suche. Zunächst studierte er auf Isla...