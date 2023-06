Das Kartell ist ratlos

Im mühsamen Kampf gegen das Stagnieren der Ölpreise auf relativ niedrigem Niveau hat Saudi-Arabien eine weitere »freiwillige« Kürzung seiner Erdölproduktion um eine Million Barrel pro Tag – englisch abgekürzt bpd – angekündigt. Das ist das einzige praktische Ergebnis der stundenlangen Ministerkonferenz der »OPEC plus«, die am Wochenende stattfand. Die Preise stiegen daraufhin am Montag nach Öffnung der Börsen leicht an und lagen für die wichtigste internationale Orientierungsmarke Brent am Mittag mitteleuropäischer Zeit bei 77,39 US-US-Dollar pro Barrel. Sehr viel mehr ist von dieser Maßnahme nach Ansicht der Investmentbank Goldman Sachs in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.

Das gilt aber nur, wenn Saudi-Arabien die Kürzung lediglich im Juli vornimmt. Die Ankündigung enthält aber die Option, die Maßnahme zu verlängern. Zusammengerechnet mit einer »freiwilligen« Produktionssenkung um 500 bpd, die schon seit Mai und bis zum Jahresende gilt, bedeutet das,...