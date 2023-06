Stolz auf Verbrechen

Die Tradition scheint mächtig beim Comando Subacquei e Incursori (Comsubin). Die Spezialeinheit der italienischen Marine und Nachfolgerin der Decima MAS, die während der Salo-Republik Mussolinis zur Partisanenbekämpfung eingesetzt wurde, hat wie jedes Jahr am 2. Juni zum Jahrestag der Republik an einer Parade in den Kaiserforen in Rom teilgenommen. Während der Parade hob der Soldat an der Spitze seinen Arm zum »römischen Gruß«, bevor er ihn an seine Stirn führte, die Mitglieder der Einheit riefen dazu: »Decima!« Das enthüllte die Schriftstellerin Michela Murgia am Wochenende auf Instagram.

Kommandeur der Decima MAS war Junio Valerio Borghese. Er wurde 1950 von einem italienischen Gericht wegen 800fachen Mordes an Partisanen als Kriegsverbrecher verurteilt, später aber freigelassen. Seit 1951 repräsentierte er als Ehrenpräsident die 1946 wiedergegründete Mussolini-Partei, den Movimento Sociale Italiano (MSI), aus dem später Giorgia Melonis Partei Brüder It...