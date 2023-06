Bänderstopp in Keksfabriken

Pardon, welche Kreativabteilung war hier schon wieder am Werk? Der Reklamespruch: »Das Leben ist zum Genießen da«. So, so, Bahlsen-Unternehmerfamilie. Nur – zum Genuss gehört ein Einkommen, das zum Auskommen reicht. Bei Beschäftigten in Keksfabriken ist das bisweilen nicht der Fall. Deshalb fordert die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ein sattes Lohnplus für die rund 60.000 Branchenkollegen. Die Gegenseite, der Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI), hält das für unverdaulich.

Die Folge ist eine »deutschlandweite Warnstreikwelle« mit Auftaktschwerpunkt in der Bundeshauptstadt – denn: »In der Süßwarenindustrie gibt es keine Krise, sondern Umsatzrekorde«, sagte Sebastian Riesner, NGG-Geschäftsführer der Region Berlin-Brandenburg, am Montag im Telefonat mit jW. Stimmt, laut amtlicher Statistik ist der Umsatz der Industriellen für süße Leckereien hierzulande von 14,4 Milliarden Euro (2021) auf 16,23 Milliarden Euro (2022) gestiegen. Grund g...