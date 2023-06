Bundesregierung auf Werbetour

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) landeten am Sonntagabend (Ortszeit) zum Auftakt einer sechstägigen Reise nach Brasilien, Kolumbien und Panama in Brasilía. Zweck der Reise ist Werbung. Es geht um Fachkräfte aus diesen Ländern für das deutsche Gesundheitssystem sowie um Zustimmung zum Krieg gegen Russland. Gewohnt vollmundig erklärte Baerbock vor dem Abflug, die Bundesregierung wolle »die Einwanderungspolitik vom Kopf auf die Füße stellen, denn unsere Wirtschaft braucht dringend mehr Fachkräfte«. In einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag für die Internetseite der FAZ schrieben Baerbock und Heil, aktuell geb...