Zum Inhalt dieser Ausgabe | Pokern mit Intel Chipfabrik in Magdeburg lässt auf sich warten Alexander Reich Als der US-Halbleiterriese Intel im März 2022 ankündigte, die Magdeburger Börde zum »Silicon Valley« zu machen, wähnte sich manch einer vor dem Einzug ins Paradies. Auf Ackerland in der Größenordnung von 620 Fußballfeldern werde Europas größte Chipfabrik 10.000 Arbeitsplätze bieten, hieß es– vereinbarte Subventionen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro seien da wohl das mindeste. Zumindest letzteres sollte sich als korrekt herausstellen: Intel verlangte bald deutlich mehr Staatshilfe. Alles sei teurer geworden, teilte der Konzern kein Jahr später mit, nicht nur Baumaterial und Energie,...

Artikel-Länge: 1852 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen