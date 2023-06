Goethe als Gegenpol

Am 25. Oktober 1976 fand eine von Peter Hacks organisierte und geleitete Sitzung an der Akademie der Künste der DDR statt. Thema: »Zu Klassik und Romantik in der DDR«.¹ Vordergründig ging es um Literaturgeschichte und deren Rezeption, doch darüber hinaus auch um fundamentale Fragen der Literatur- bzw. Kulturpolitik der DDR. »Klassik« – das war in der DDR das humanistische Erbe, an das man im Sinne von Georg Lukács angeknüpft hatte. »Romantik« galt – ebenfalls im Sinne dieser frühen, grundlegenden Orientierung – als reaktionäre Richtung, die man nicht »beerben« wollte. Sie war Dokument einer höchst pro­blematischen Ablehnung der deutschen wie der französischen Aufklärung; sie galt als Verklärung des Mittelalters, als Wegbereiterin des deutschen Nationalismus, ja sogar des Faschismus.

Doch seit Anfang der 1970er Jahre gab es nicht abreißende Versuche einer Rehabilitierung der Romantik, die angeblich andere Modelle der Welterfahrung bereitstelle. Damit waren...