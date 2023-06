Zum Inhalt dieser Ausgabe | Halbwegs mithalten Tischtennis ist in Afrika wenig populär. Nun wurde dort erstmals nach 84 Jahren wieder eine WM ausgetragen David Bieber Auch bei den Tischtennisweltmeisterschaften vom 20. bis 28. Mai im südafrikanischen Durban standen Sportler des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) wieder auf dem Treppchen. »Seit 1989 gefühlt bei jeder großen Veranstaltung haben wir einen großen Erfolg, eine Medaille geholt«, erklärt Herrenbundestrainer Jörg Roßkopf, selbst ehemaliger Vizeweltmeister im Doppel, auf der Homepage des DTTB. Verantwortlich für den einzigen europäischen Medaillengewinnen in Durban zeichnete das Doppel aus Patrick Franziska und dem Olympiadritten von Tokio, Dimitrij Ovtcharov. Dennoch zeigte sich Roßkopf bei seiner »ergebnisorientierten Analyse« nicht ganz zufrieden. Bei den Herren war Europameister Dang Qiu aufgrund des Fehlens von Altstar Timo Boll der aussichtsreichste deutsche Kandidat. Für den Düsseldorfer war bereits im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Fan Zhendong aus China erwartungsgemäß Endstation. Franziska und Ovtcharov schieden bereits vorher aus. Der Chi...

Artikel-Länge: 3708 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen