Zerfall der Weltordnung

Die Politik der USA und ihrer Verbündeten ist darauf gerichtet, die »US-Leadership« im 21. Jahrhundert auf Biegen und Brechen zu verteidigen. Dass diese »Verteidigung der regelbasierten Ordnung« die Verteidigung der vom »Westen« diktierten Spielregeln und eine Absage an alle Bemühungen auch zur friedlichen Gestaltung einer multipolaren Weltordnung darstellen, wird im Editorial der neuen Ausgabe der Zeitschrift Z hervorgehoben. Und so nimmt dieses Heft die Hauptakteure in den globalen Kräfteverhältnissen, die ideologischen und aktuellen machtpolitischen Strategien in den Blick, die sich dem Aufstieg des globalen Südens und seiner Emanzipation von den kapitalistischen Zentren entgegenstemmen.

Im Heftschwerpunkt »Wessen Weltordnung?« widmen sich allein neun Beiträge diesem Themenfeld. Jörg Goldberg schaut auf die Weltordnung zwischen Globalisierung und Nationalstaaten und knüpft hier an klassische marxistische Instrumentarien an, um diese Fragestellung grund...