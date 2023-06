Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Malcolm mittendrin Der Affe Gelungene Integration: Reese überwältigt einen Einbrecher und bekommt daraufhin eine Einladung, sich die Polizei mal näher anzuschauen. Siehe da, dem Mobber schmeckt es ganz gut, im Auftrag des Staates zu schikanieren. Währenddessen zeigt sich das Serviceäffchen von Craig als im höchsten Maße desintegriert, will es doch seinem eingegipsten Herren an den Kragen. USA 2002. Comedy Central, 17.55 Uhr New Work – Anders ­arbeiten, anders leben Wie immer im Kapitalismus ist das 2.0 eines seiner Mechanismen bekloppter und letztlich drangsalierender als die erste Version: »New Work« etwa setzt der Entfremdung noch einen drauf. Statt in langen, aber mit festem Arbeitsbeginn und ersehnten Feierabend wenigstens begrenztem Joch am Fließband, soll man si...

Artikel-Länge: 2424 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen