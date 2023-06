Entspannt im Weltraum

Wenn der Bassist der Extrovertierteste in einer Band ist, haben wir es mit einer ziemlich gechillten Combo zu tun. Woher ich die Rose City Band kenne, fragt mich der Plattendealer im Jahr 2020, als ich ihm das zweite Album »Summerlong« auf den Tresen lege, und gerät ins Schwärmen, wie versiert und entspannt diese Musik klingt – als ob die Musiker auf der Veranda säßen und so nebenbei Licks und Soli kreisen ließen wie andere Joints. Die Band aus Portland, Oregon entstand 2019 als Nebenprojekt des Wooden-Shjips- bzw. Moon-Duo-Frontmanns Ripley Johnson. Mit der genannten Band macht er schon eine ganze Weile (elektronifizierten) Space Rock, wollte indes immer schon mal ein Country-Rock-Album machen, hatte das auch jahrelang »angedroht«, wie er mal in einem Interview sagte. Mittlerweile hat Johnson vier aufgenommen, das jüngste, im April erschienene heißt »Garden Party«.

Pfingstmontag gab die Band ein fabelhaftes Konzert im Merleyn im niederländischen N...