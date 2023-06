Müll am Berg der Berge

Es war eine Sensation, die um die Welt ging. Mit dem später von der britischen Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagenen Neuseeländer Edmund Hillary und dem Einheimischen Tenzing Norgay erreichten am 29. Mai 1953 erstmals zwei Menschen den höchsten Gipfel der Erde, den 8.848 Meter hohen Mount Everest im Himalaja. In Erinnerung an dieses Ereignis, das sich nun zum 70. Mal jährte, gilt das Datum nun als Mount-Everest-Tag. Nicht nur, dass in Lukla, von wo seitdem viele Expeditionen starten, feierlich eine Statue für die beiden Erstbesteiger enthüllt wurde. Das Jubiläum wirkt auch als Gelegenheit, den Blick auf heutige Probleme zu lenken.

Es könnte die bisher tödlichste Saison neben 2014 (17 Todesopfer) am Mount Everest werden: Inzwischen gelten zwölf Fälle als bestätigt, wenngleich noch nicht alle Leichen gefunden wurden. Zudem läuft mit Hochdruck die Suche nach fünf Vermissten – mit zunehmender Sorge, dass auch sie den gefährlichen Aufstieg nicht überle...