Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der »tiefe Staat« taucht auf Türkei: Nach Vereidigung hat Präsident Erdogan neues Kabinett vorgestellt Nick Brauns Nach seiner Wiederwahl ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Sonnabend zu seiner dritten Amtszeit vereidigt worden. Im Anschluss stellte er sein zukünftiges 18köpfiges Kabinett vor, dem mit Familienministerin Mahinur Özdemir Göktas gerade einmal eine Frau angehört. Das bislang von Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak geführte Finanzministerium übernimmt Mehmet Simsek, der dieses Amt bereits zwischen 2009 und 2018 innehatte. Dies ist vor allem ein Signal an ausländische Investoren. Erwartet wird, dass der Wirtschaftswissenschaftler eine aus Sicht der bürgerlichen Ökonomie orthodoxe Finanzpolitik treiben und sich von der auf Weisung Erdogans hin durchgesetzten Niedrigzinspolitik verabschieden wird. Damit wurde zwar die eigene Wählerschaft bei der Stange gehalten, aber zugleich die Inflation und der Währungsverfall der Lira beschleunigt. »Wir haben keine andere Wahl, als auf rationales Terrain zurückzukehren«, kündigte Simsek bei seinem ...

