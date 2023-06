Wozu Gerüchte gut sind

In der internationalen Auseinandersetzung um das iranische Atomprogramm überschlagen sich wieder einmal die Ereignisse. Möglicherweise steht eine weitere aufregende Woche bevor. An diesem Montag beginnt ein Treffen des einmal im Quartal tagenden Führungsgremiums der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), das am Freitag endet. Im Board of Governors sind 35 Staaten vertreten; einige Länder haben einen ständigen Sitz, während andere für jeweils ein Jahr hinzugewählt werden. Bis jetzt deuten die Nachrichten nicht darauf hin, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten während der Direktoriumssitzung eine neue Resolution mit Forderungen an den Iran durchsetzen wollen. Allerdings übt die israelische Regierung in diesem Punkt äußerst starken Druck aus, so dass Überraschungen nicht ausgeschlossen sind.

In der vergangenen Woche hatte das Bekanntwerden einer teilweisen Einigung zwischen IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi und der nationalen...