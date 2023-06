Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alles gut beim »Gelben Riesen« Marktführer Post AG versucht hohe Zahl an Beschwerden zu relativieren Klaus Fischer Ob verspätete Briefe oder falsch abgelegte Pakete: Das Beschwerdeaufkommen zur Arbeit der Postdienstleister in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Im Mai 2023 erreichten die zuständige Bundesnetzagentur etwa 2.500 kritische Eingaben, wie die Bonner Aufsichtsbehörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa zum Wochenende mitteilte. Das waren etwa 400 mehr als im April und fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat – damals hatte die Netzagentur 1.400 Beschwerden gezählt. Im Vergleich zum vergangenen Herbst hat sich die Lage nach Einschätzung der Behörde dennoch etwas entspannt. Damals erreichte die offiziell von Kunden an die Netzagentur adressierte Unzufriedenheit mit den auf dem BRD-Markt tätigen Dienstleistungsunternehmen der Branche ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß. Allein im Oktober wurden 9.400 Beschwerden gezählt. Die Begründung damals: »Personalengpässe« hätten für lokale Zustellprobleme bei dem Dienstleister geführt. Zwar beziehen sich d...

Artikel-Länge: 3048 Zeichen

