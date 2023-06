Gewissensbisse bei Grenzverfahren

Bilder wie die von Kindern in Käfigen an der US-Außengrenze will die Ampelkoalition offenbar vermeiden: Sie hat sich darauf verständigt, im Zuge der Verschärfung der europäischen Abschottungspolitik »Kinder und Jugendliche sowie Familien mit Kindern von den Grenzverfahren auszunehmen«. Dies sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag. Das Ziel bleibt jedoch, »irreguläre Migration zu begrenzen«. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe diese Ausnahme als eine Bedingung für das Ja der Bundesregierung zu einem verschärften EU-Grenzregime genannt.

Eine weitere: Niemand dürfe »länger als einige Wochen« in den Asylverfahren stecken bleiben, die ...