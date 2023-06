Die Welt als Eiertanz

Der folgende Text ist dem Buch »Das wilde Lesen. Deutsche Literaturgeschichte(n)« von Frank Schäfer entnommen, eine Art »Gegenkanon«, der soeben im Verlag Andreas Reiffer erschienen ist. Wir danken Verlag und Autor für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

*

»Ich halte ihn für den erbarmungslosesten Ohrenzeugen unserer Allerweltsgespräche … Jaegers unendlicher Menschenkalender ist ein ›kunstloses‹, untröstliches, jedoch deshalb echtes Wörterbuch für alle, die sich selbst auf die Schliche kommen wollen«, schwärmte der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch 1969, wenngleich ein bisschen an der wahren Größe Heino Jaegers vorbei. Man hatte ihm Tonbänder mit dessen halb improvisierten, zusammenphantasierten, aber zugleich eben auch der Wirklichkeit präzise abgelauschten Stehgreifgeschichten zugespielt, und Hüsch vermittelte den Kontakt zum WDR. Der zögert nicht lange und entlässt Jaegers komische Botschaft von nun an flaschenpostartig in den Äther. Bald darauf...