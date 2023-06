Anno … 23. Woche

1768, 8. Juni: Der Archäologe Johann Joachim Winckelmann, dessen Schriften einen wesentlichen Einfluss auf die Weimarer Klassik haben, wird in Triest Opfer eines Raubmordes. Der auf ein Schiff zur Überfahrt nach Venedig wartende Forscher macht in seinem Hotel Bekanntschaft mit dem italienischen Koch Francesco Arcangeli und zeigt diesem in seinem Besitz befindliche Gold- und Silbermünzen. Als der Versuch des Kochs, Winckelmann zu erdrosseln, scheitert, tötet er ihn mit einem Messer und nimmt die Münzen an sich. Arcangeli wird kurze Zeit später gefasst und am 20. Juli hingerichtet.

1943, 10. Juni: Die unter Kontrolle des Reichssicherheitshauptamtes stehende Reichsvereinigung der Juden in Deutschland wird aufgelöst, ihr V...