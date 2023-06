Finaltag der Amateure

In den Fußballandesverbänden wird nicht nur ausgeschossen, wer im Herrenbereich jeweils den Landespokal einheimst, sondern nächste Saison auch eine Startberechtigung für den DFB-Pokal bekommt. In sieben Stunden werden dabei alle 21 Partien in Konferenzen gezeigt, u. a. mit Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC (Sachsen), TuS Makkabi gegen Sparta Lichtenberg (Berlin) und die Rot-Weißen aus Essen gegen die aus Oberhausen (Niederrhein).

ARD, Sa., 12.05 Uhr

Fußball

Champions League der Frauen

Zeitgleich aber auch Profifußball edelster Sorte: Im Finale der Champions League treffen der FC Barcelona und der VfL Wolfsburg im niederländischen Eindhoven aufeinander.

ZDF, Sa., 15.45 Uhr

Kollegin KI übernimmt

...