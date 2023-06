Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Juni 2023, Nr. 127

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Übernimmt Habeck jetzt den FCB? Pierre Deason-Tomory Freitag, 26. Mai In Bremen müssen wohl Teile der Bürgerschaftswahl wiederholt werden, bei der Auszählung hat es eine Panne gegeben. Außerdem hat in vier Wahlbezirken Erdogan mehr Stimmen bekommen als der SPD-Bürgermeister. Nochwirtschaftsminister Habeck will im Streit um das Wärmepumpengesetz einlenken und hat Änderungen in Aussicht gestellt. Samstag, 27. Mai Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen begrüßt Habecks Ankündigung und fordert u. a., dass das Gesetz sozialer (!) gestaltet wird. Die Pressemitteilung musste der Vizepressesprecher des Verbandes verschicken, weil sich sein Chef beim Schreiben totgelacht hat. Über München lacht die Sonne, über Dortmund die ganze Welt, der BVB hat die sicher geglaubte Meisterschaft verbaselt. Trotzdem wurden die FCB-Bosse gefeuert (Salihamidzic) bzw. strafversetzt (Kahn). Letzterer darf künftig in der Allianz-Arena Erdnüsse verkaufen. Sonntag, 28. Mai Der ziemlich beschäftigungslose Exminister...

Artikel-Länge: 3333 Zeichen

