Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Juni 2023, Nr. 127

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Es wird auf jeden Fall gestreikt« Österreich: Regierung will Freizeitpädagogik an Grundschulen abschaffen – landesweiter Protest Dieter Reinisch, Wien Frühsommerliches, warmes Wetter, viel Sonne und kämpferische Stimmung: Mehr als 2.000 Freizeitpädagogen hatten sich am Donnerstag nachmittag in der Wiener Innenstadt versammelt, um gegen eine Schulgesetznovelle zu demonstrieren. »Die Kollegen waren fast vollständig anwesend, es war beeindruckend«, sagte die kommunistische Betriebsrätin von »Bildung im Mittelpunkt« (BIM) der unabhängigen Gewerkschaftsgruppe »Komintern«, Selma Schacht, gleichentags im jW-Gespräch. Bei BIM sind in Wien 2.300 Freizeitpädagogen angestellt. Österreichweit sind es weitere Tausend. Sie sind für die Betreuung der sechs- bis zehnjährigen Grundschüler außerhalb des Unterrichts zuständig: Sport, kreatives Lernen, musikalische Bildung und Nachmittagsbetreuung etwa. Worum geht es? Mittels Schulgesetznovelle will die konservativ-grüne Bundesregierung den freizeitpädagogischen Berufsstand in seiner jetzigen Form abschaffen. Die Folgen wären gravierend, Tausende Arbeitsplätze wären gefähr...

Artikel-Länge: 4068 Zeichen

