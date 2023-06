Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Juni 2023, Nr. 127

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ziviler Protest als Verbrechen Willkürjustiz in den USA: Staatsanwaltschaft verfolgt Kritiker des Polizeiprojekts »Cop City« Gerrit Hoekman Ein SWAT-Team (Spezialeinheit der Polizei) hat am Mittwoch morgen in der US-amerikanischen Stadt Atlanta (Georgia) das sogenannte Teardown-House gestürmt. Zwei Frauen und ein Mann wurden festgenommen. Die Verhafteten gehören zum Vorstand des als gemeinnützig anerkannten Netzwerks für starke Gemeinschaften, das den Atlanta-Solidaritätsfonds betreibt, berichtete der nichtkommerzielle Sender National Public Radio (NPR). Aus dem Solidaritätsfonds werden Kautionen und Rechtsbeistand für Aktivistinnen und Aktivisten bezahlt, die wegen des Protests gegen den Bau eines »Cop City« genannten riesigen Polizeitrainingsgeländes am Rande der Bundeshauptstadt Atlanta vor Gericht stehen. »Die Festnahmen von heute haben mit der Gewalt am Standort des zukünftigen Atlanta-Trainingscenters für öffentliche Sicherheit und anderswo zu tun. (…) Wir ruhen nicht, ehe jede Person zur Rechenschaft gezogen wurde, die diese Gewalt und Einschüchterung finanziert und organisiert oder si...

