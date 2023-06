Klage von Kriegsverbrecher abgewiesen

Australiens höchstdekorierter Soldat muss einstecken: Am Donnerstag ist Ben Roberts-Smith vor einem Bundesgericht mit seiner Verleumdungsklage gegen die Zeitungen The Sydney Morning Herald, The Age und The Canberra Times sowie drei Journalisten gescheitert. Richter Anthony Besanko befand in seinem Urteil, dass die drei seinerzeit zum Konzernverbund des Medienhauses Fairfax gehörenden Zeitungen mit ihren Berichten im Jahr 2018 keineswegs journalistische Standards verletzt, sondern »substantielle Wahrheiten« publiziert hätten. »Er hat mit seinem Verhalten als Angehöriger des SASR Schande über Australien und die australische Armee gebracht«, hieß es damals über sein gravierendes Fehlverhalten beim Afghanistan-Einsatz des Special Air Service Regiment.

Der seit 1831 erscheinende Sydney Morning Herald, als älteste Zeitung des Landes eines der australischen Leitmedien, und die anderen Blätter hatten von gleich mehreren Vorfällen berichtet, die Verbrechen der Str...