Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Juni 2023, Nr. 127

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Abverkauf von »Yeezy«-Sneakers Weltmarke im Sinkflug: Adidas entledigt sich der mit US-Rapper Kanye West kreierten Lagerbestände Sören Bär Nach der Trennung von US-Rapper Kanye West hat Adidas am 1. Juni damit begonnen, Lagerbestände der in Kooperation mit dem HipHop-Star entstandenen »Yeezy«-Markenkollektion online zu verkaufen. Beendet worden war die Zusammenarbeit im Oktober, nachdem West, der sich »Ye« nennt, erklärt hatte, Hitler zu mögen. Seitdem waren auch »Yeezy«-Sneakers nicht mehr erhältlich. Neben Restbeständen, die ursprünglich einen Wert von rund 500 Millionen Euro hatten, sollen weitere »Yeezy«-Sneakers im Wert von 100 Millionen Euro verscherbelt werden, die Adidas aufgrund einzuhaltender Produktionsverträge im ersten Quartal 2023 noch fertigen lassen musste. Sneakers haben sich als Kultprodukte etabliert. Ein Paar getragener Schuhe des Basketballers Michael »Air« Jordan wurde im April bei Sotheby’s für 2,2 Millionen US-Dollar versteigert. Inbegriff des erfolgreichen S...

Artikel-Länge: 3564 Zeichen

