Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Juni 2023, Nr. 127

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Was Polen eint Konsens in politischer Landschaft: Feindseligkeit gegenüber Russland und Belarus Reinhard Lauterbach Mit Wirkung vom Donnerstag hat Polen die Grenze nach Belarus praktisch für den gesamten Warenverkehr geschlossen. Ein Erlass des polnischen Innenministers Mariusz Kaminski verbot den Grenzübertritt für »Zugmaschinen, Anhänger und Auflieger mit russischen und belarussischen Kennzeichen«, und dies »bis auf Widerruf«. Damit wurde auch ein letztes Schlupfloch geschlossen, über das noch ein minimaler Warenaustausch mit Polens Nachbarn im Nordosten lief: dass polnische Spediteure mit ihren Zugmaschinen Anhänger auf der belarussischen Seite der Grenze abholten und nach Westen weitertransportierten. Belarus reagierte mit entsprechenden Maßnahmen. Die Grenze ist damit faktisch dicht. Formaler Anlass für die Grenzsperre war ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in Minsk aus der Vorwoche: Es hatte die Verurteilung des Aktivisten der polnischen Minderheit im Lande, Andrzej Poczobut, zu acht Jahren Straflager bestätigt. Polen hat erklärt, es halte die Grenze so lange g...

Artikel-Länge: 3755 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen