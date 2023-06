Sezession Taiwans rückt näher

Die USA und Taiwan intensivieren ihre Beziehungen mit einem neuen Handelsabkommen. Die Vereinbarung, die am Donnerstag (US-Ortszeit) geschlossen wurde, sieht vor allem gemeinsame regulatorische Schritte vor, so zum Beispiel in der Zoll- und Grenzabfertigung, in der Regulierung von Dienstleistungen und im Kampf gegen Korruption. Zwar gilt ihre Reichweite als begrenzt; doch sollen ihr weitere Handelsvereinbarungen folgen, die als deutlich ambitionierter eingestuft werden, etwa Vereinbarungen über den digitalen Handel und über die Landwirtschaft. Die Regierung in Taipeh stuft das Abkommen als das umfassendste seit 1979 ein, dem Jahr, in dem die USA diplomatis...