Perspektivwechsel notwendig

Beziehungsgewalt gegen Frauen hat nicht selten ihren Ursprung in Traumata, die Täter aufgrund eigener Gewalterfahrungen in der Kindheit mit sich tragen. Dieser Zusammenhang sei statistisch erwiesen, präzisierte Linda Conradi vergangene Woche gegenüber junge Welt. »Aus der Praxis wissen wir, dass der größte Teil der gewaltausübenden Männer in der Kindheit Gewalt erlebt hat.« Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt erklärte weiter, dass dabei nicht nur »die Wahrscheinlichkeit sowohl Gewalt auszuüben, als auch von Gewalt betroffen zu sein« steige. Allerdings ist das keine Zwangsläufigkeit: Nicht jede Person, die Gewalt erlebt hat, wird gewalttätig.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein Dachverband für Einrichtungen, die mit Gewaltausübenden arbeiten, meist Männer, aber auch Frauen. Der Standardprogramm »sieht mehrere Gruppensitzungen vor, in dem die Männer sich mit ihrem Gewaltverhalten und dessen Folgen auseinanderse...