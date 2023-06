Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wenn der Tod der Anfang ist Warum man dieses gelbe Kärtchen ausgefüllt im Portemonnaie stecken hat: Nach dem Tod muss es mit der Organentnahme schnell gehen. Hier operiert ein Greifswalder Transplantationsteam aus einem Unfallopfer die Teile, die sechs anderen Menschen das Leben retten werden. BRD 2020. NDR, 15.00 Uhr MDR um 4 Fixe Salate Wie wir vom grundsympathischen Kollegah wissen, schrumpft bekanntlich von Salat der Bizeps. Rührt man ihn aber besonders hurtig an, kann die sportliche Betätigung beim Zubereiten das Gegenteil bewirken. MDR, 17.00 Uhr Die Simpsons B. I.: Bartificial Intelligence Halloween heißt auch in Springfield, dass deine Hackfresse nicht als Verkleidung gilt. So fühlt sich auch jene Hexe diskriminiert, deren Identität mit ihrem Auftreten, für das sie den Kostümwettbewerb gewinnt, identisch ist und di...

