Da steht nix: Graffiti

Archäologen fördern in Pompeji und Herculaneum immer wieder Erstaunliches zutage. Die im Jahre 79 wie extra für uns haltbar gemachten Städte zeigen Details aus dem römischen Alltag, die in keinem Text von Cäsar oder Tacitus erwähnt werden, und zwar neben Spielzeugen, Buchrollen oder Wahlwerbung insbesondere Graffiti.

Wer nun ausruft, die Römer seien ja wie wir, tut gewiss Unrecht, wobei die Frage zu klären wäre, wer in dem Vergleich der Geschädigtere ist. Die Römer hielten sich zu Hause Sklaven, wir nicht. Also nicht zu Hause. Die Römer ergötzten sich an öffentlichen Hinrichtungen. Bei uns geht nur die mediale Dauerberieselung mit Krieg...